Exército israelense diz não ter 'confirmação' sobre alegações de que Hamas decapitou bebês

De acordo com a mídia local, além de assassinados, alguns bebês foram degolados e mutilados pelo grupo que fez o ato terrorista do Hamas contra Israel. No entanto, o exército israelense não tem informações que confirmem as alegações de que “o Hamas decapitou bebês”, disse a unidade porta-voz do exército israelense à Anadolu na terça-feira (10).

VEJA MAIS

Foi alegado que o braço armado do Hamas, as Brigadas Qassam, "decapitou muitos bebês israelenses" do lado israelense durante o ataque de sábado (7) de manhã lançado a partir de Gaza.

Quando Anadolu contatou a unidade de porta-voz do exército israelense por telefone e perguntou sobre as alegações, ela disse: “Vimos as notícias, mas não temos quaisquer detalhes ou confirmação sobre isso [decapitação de bebês pelo Hamas]”.

A situação agravou-se com um ataque surpresa no sábado do grupo palestino Hamas na Faixa de Gaza contra cidades do sul de Israel. Israel retaliou com ataques aéreos massivos em Gaza e colocou o enclave sob bloqueio total.

Mais de 1.900 pessoas foram mortas até agora na violência, incluindo pelo menos 900 palestinos e 1.000 israelenses, segundo as autoridades.

Israel também cortou o fornecimento de água e eletricidade a Gaza, agravando a já terrível situação humanitária do enclave bloqueado.

Lar de quase 2,2 milhões de pessoas, a Faixa de Gaza já está sob um cerco israelense paralisante desde 2007.