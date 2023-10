Idosa israelense morta pelo Hamas teve imagens chocantes divulgadas nas redes sociais da vítima

A idosa israelense Blacha Levenson foi vítima de um ataque letal perpetrado pelo grupo terrorista Hamas durante a invasão em Israel no sábado (7). Além do brutal assassinato, membros do grupo registraram a execução e compartilharam as imagens nas redes sociais da própria vítima, levando parentes a descobrirem a morte por meio dessas publicações online.

De acordo com informações do jornal britânico The Telegraph, fotos do corpo de Blacha Levenson estendido no chão, cercado de sangue e homens armados, serviram como meio de notificação para diversos membros da sua família sobre a invasão em Israel.

O neto de Levenson, Yoav Bayder, de 24 anos e residente no Canadá, relatou ter ficado "incrédulo" ao deparar com a publicação no Facebook. Ele estava utilizando a rede social para tentar entrar em contato com parentes que residiam no país e recebeu mensagens informando que "todos estavam bem" no momento em que os primeiros relatos de mísseis atingindo o sul de Israel surgiram.

A neta de Levenson, Mor Bayder, lamentou a perda de sua avó no Facebook, descrevendo-a como "o pilar da minha vida, na vida da minha família". Segundo o Telegraph, o kibutz onde Levenson vivia, localizado a aproximadamente 1 km de Gaza, foi um dos primeiros alvos dos ataques do Hamas. O ataque resultou na execução de crianças e idosos por homens armados com fuzis AK-47 à queima-roupa, enquanto outros foram sequestrados e mulheres foram vítimas de abuso sexual.

A violência também se estendeu a outro kibutz ao sul, resultando em centenas de feridos, desaparecidos e mortos. O Telegraph informa que circularam relatos de que o Hamas possuía mais imagens desses ataques que poderiam ser divulgadas posteriormente.