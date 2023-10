Alok reencontra o pai após ataque do Hamas; Swarup tocava em uma rave em Israel

O DJ Alok compartilhou ontem em seu Instagram uma foto do reencontro com o pai, Juarez Petrillo, também conhecido como DJ Swarup. Abraçados na foto, Alok escreveu a legenda que era um alívio poder abraçá-lo, referindo-se ao momento que o pai passou, após o ataque do Hamas, na Rave e, Israel, que Swarup participava.

Swarup, pai de Alok, participava do festival Universo Paralello no último sábado, 7, na Faixa de Gaza, em Israel, quando houve o ataque terrorista. Duas mortes de brasileiros foram confirmadas, entre as 260 mortes no festival.

Alok estava atualizando por meio das redes sociais, a situação de seu pai. “Que alívio poder te abraçar, pai!”, escreveu Alok na publicação de reencontro. Confira!