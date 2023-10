Pai de Alok, Swarup, está em Israel em meio à guerra e teve que parar festival após bombardeios

Juarez Petrillo, mais conhecido como Swarup e pai dos DJs Alok e Bhaskar, compartilhou um momento de tensão em Tel Aviv, Israel, enquanto se preparava para se apresentar no festival Universo Paralello, um evento de música eletrônica. Na manhã deste sábado (7), o país foi alvo de bombardeios e ataques em meio ao conflito com o grupo Hamas.

O DJ compartilhou em seu Instagram o cenário caótico durante o festival. Em um vídeo publicado em suas Stories, Juarez expressou sua preocupação quando a festa foi interrompida pela ação militar. "Gente, o que é isso? Parou a festa", lamentou enquanto filmava o ambiente.

No feed, Swarup postou uma sequência de vídeos e fotos durante o bombardeio. "Já estava no palco para tocar. Espiritual demais. Foi a primeira vez que acontece isso, nunca uma festa parou assim! Sei nem o que dizer", disse.

De acordo com informações não oficiais, o festival Universo Paralello foi invadido por militares do Hamas, que entraram atirando na multidão. A equipe de produção do evento foi forçada a evacuar a área, mas infelizmente, houve relatos de pessoas feridas no incidente. A assessoria de Swarup confirmou que tanto a equipe do festival quanto o DJ estão seguros.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de Oliberal.com)