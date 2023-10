Brasil convoca reunião de emergência da ONU após ataques a Israel a partir da Faixa de Gaza

Neste sábado (7), o governo brasileiro, que atualmente ocupa a presidência do Conselho de Segurança das Nações Unidas, anunciou a convocação de uma reunião de emergência para discutir os recentes ataques realizados a Israel a partir da Faixa de Gaza.

Em comunicado oficial, o governo do Brasil condenou veementemente a série de bombardeios e ataques terrestres direcionados a Israel a partir da Faixa de Gaza, destacando que não há justificativa para o uso da violência, especialmente contra civis. O Brasil instou todas as partes envolvidas a exercerem máxima contenção para evitar a escalada da situação.

Brasil reforça ideia de dois Estados

O Ministério das Relações Exteriores reafirmou o compromisso do Brasil com a busca de uma solução de dois Estados, na qual Palestina e Israel possam coexistir em paz e segurança, respeitando fronteiras mutuamente acordadas e internacionalmente reconhecidas.

O governo brasileiro expressou suas condolências aos familiares das vítimas e solidariedade ao povo de Israel. Até o momento, não há informações sobre vítimas entre a comunidade brasileira em Israel e na Palestina.

Além disso, o Brasil ressaltou que a simples gestão do conflito não é uma alternativa viável para a questão Israel-Palestina, enfatizando a urgência de retomar as negociações de paz. O comunicado lamenta a grave deterioração da situação de segurança entre Israel e Palestina em 2023, ano do 30º aniversário dos Acordos de Paz de Oslo.