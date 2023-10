Alok chora ao comentar sobre ataque em Israel que matou milhares de pessoas; assista

O DJ Alok usou suas redes sociais para contar como o pai, o DJ Juarez Petrillo, saiu do festival "Universo Paralelo" durante o ataque do movimento islâmico armado Hamas, em Israel. O artista disse que o pai estava prestes a se apresentar quando houve o bombardeio. "Meu pai conseguiu entrar num carro e saiu de lá, o carro de trás que tinha conhecidos dele foi baleado", contou.

Bastante emocionado no seu desabafo, o DJ disse ainda que o pai conseguiu se abrigar em um bunker e ficou seguro lá. Por conta das agendas de shows dos dois, Alok desabafou que ele e o pai não tem um convívio diário e detalhou como soube que Juarez estava em Israel. “Descobri que ele tava lá por conta da internet, até queria ter mais convívio com o meu pai. Tudo que eu queria agora é poder abraçar ele, acolher ele, mas infelizmente mutias pessoas não vão poder fazer isso”, desabafou.

O artista reforçou que o pai foi contratado para tocar no festival “Tribe Of Nova Universo Paralello Edition”, que acontecia em Re’im, e que licenciou o nome “Universo Paralello” para produtora isreaelense, responsável pela organização do evento.