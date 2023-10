Primeiro avião da FAB decola para retirar brasileiros de Israel

O primeiro avião da Força Aérea Brasileira (FAB) decolou, na noite deste domingo (8), para repatriar brasileiros de Israel. A aeronave militar KC-30 saiu de Natal, no Rio Grande do Norte. A previsão é de que o voo dure nove horas até chegar em Roma, na Itália. A estimativa das autoridades brasileiras é que cerca de 14 mil brasileiros vivem em Israel e 6 mil moram na Palestina.

De lá, a equipe da FAB vai aguardar a ordem para continuar o trajeto até Israel. A aeronave comporta 230 passageiros. Segundo o Metrópoles, a lista de brasileiros que devem voltar a bordo do KC-30 está sendo montada.

“Na missão, estarão disponíveis ainda outro KC-30, dois KC-390 e dois VC-2, totalizando seis aeronaves”, informou a FAB. A operação ocorre em parceria com os Ministérios da Defesa e das Relações Exteriores.

Além disse, o governo brasileiro organiza seis aeronaves, que comportal 696 passageiros, para resgatar brasileiros que estão na zona de conflito entre Israel e o grupo islâmico armado Hamas. Médicos e psicólogos estarão nessas aeronaves para auxiliar na repatriação dos brasileiros, conforme divulgado pelo Metrópoles.

A expectativa é de que os brasileiros também possam sair do país por voos comerciais. No entanto, é preciso que as atividades do funcionamento do aeroporto Ben-Gurion, o principal de Israel, sejam normalizadas.

Cerca de mil brasileiros preencheram o formulário online para serem retirados de Israel, de acordo com o Itamaraty. A Embaixada brasileira em Tel Aviv está responsável por recolher os registros dos brasileiros no país para organizar os voos de repatriação. A maioria são turistas hospedados em Tel Aviv ou Jerusalém.