Gaúcho desaparece em Israel após ataque do Hamas

O brasileiro Ranani Nidejelski Glazer desapareceu após o ataque do Hamas a Israel na manhã deste sábado (7), conforme o horário da região. Ele é de Porto Alegre, mas residia há cerca de 7 anos em Tel Aviv. Em Israel, mesmo local onde o pai mora, Glazer prestou serviço militar. Já a mãe dele vive na Capital do Rio Grande do Sul.

Pela tarde, o Itamaraty divulgou que dois brasileiros estão desaparecidos e um ficou feridos nos bombardeios ao país. Entretanto, o órgão ainda não esclareceu se o gaúcho está entre os brasileiros identificados.

A família de Ranani disse que ele estava em festa rave que ocorria próxima à Faixa de Gaza. Por volta das 6h, começou o bombardeio. Ele estava junto da namorada, Rafaela Treistman, e um amigo.

De acordo com o G1 Rio Grande do Sul, Rafaela contou que eles e outras pessoas que estavam na festa fugiram correndo e conseguiram abrigo em um bunker. Dentro do abrigo, Glazer gravou mais um vídeo e publicou nas redes sociais.

"Cara, eu juro que essa situação não tem como inventar. No meio da rave, a gente parou num bunker, começou uma guerra em Israel, pelo menos a gente tá num bunker agora, seguro. Vamos esperar dar uma baixada nisso, mas, cara, foi cena de filme agora, gente correndo, quilômetros, para achar um lugar pra se esconder, velho", disse ele.

O tempo deles ficarem no bunker até o local ser bombardeado foi de, aproximadamente, três horas, conforme foi falado por Rafaela. Ela e o amigo saíram do abrigo e fugiram. Dentro, eles conseguiram ver que havia pessoas junto ao chão. Glazer não saiu com eles e eles só perceberam depois. A dupla procurou a polícia, que orientou os dois a irem até um hospital, segundo a divulgação do G1.

Depois disso, eles ligaram para o telefone de Glazer, que não chamava até o fim da manhã deste sábado. Desde então, não há notícias sobre ele.