Itamaraty informa que não há registros de brasileiros mortos nos ataques do Hamas em Israel

O Ministério das Relações Exteriores do Brasil informou, em nota, que, até às 13h55, não havia registro de brasileiros mortos entre as vítimas dos ataques do Hamas em Israel, que iniciaram nesta madrugada de sábado (7). A nota também esclarece que até o momento não há relatos de brasileiros feridos.

"O Escritório de Representação em Ramalá mantém contato com representantes dos cerca de trinta nacionais que vivem na Faixa de Gaza. A Embaixada em Tel Aviv, por sua vez, monitora a situação dos cerca de sessenta brasileiros estimados em Ascalão e outras localidades na zona de conflito. Não há, até o presente momento, registro de nacionais vítimas ou diretamente atingidos pelos ataques", informou no documento divulgado.

Segundo o Itamaraty, estima-se que aproximadamente 14 mil brasileiros residem em Israel, enquanto outros 6 mil estejam na Palestina. A chancelaria brasileira afirmou estar monitorando a situação de 60 brasileiros que estavam nas proximidades da zona de conflito, destacando que não há pessoas diretamente afetadas pelos ataques.

Mais cedo, o Brasil condenou os ataques ocorridos em Israel e expressou condolências aos familiares das vítimas, além de manifestar solidariedade ao povo de Israel.Em seguida, o Governo Brasileiro, na condição de presidência do Conselho de Segurança da ONU, convocou uma reunião de emergência do órgão para abordar a crise na região palestina.