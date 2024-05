VÍDEO: Mulher fica pendurada seminua após tentar pular portão para furtar casa

Uma mulher que tentava furtar uma casa ficou pendurada e seminua após tentar pular o portão da residência e a calça ficar presa na cerca pontiaguda. O incidente, registrado por uma câmera de segurança da residência, aconteceu na cidade de Maipí, no Chile, no último dia 7 de maio. Assista ao momento inusitado:

Segundo testemunhas, a mulher que aparece no vídeo estaria junto de um homem para furtar objetos de carros estacionados no local. Ao perceber a cena, o cúmplice foge e abandona a mulher em meio a situação. As imagens capturadas pelas câmeras mostram que a mulher teve dificuldades para se libertar e acabou improvisando ao usar um casaco como calça.

VEJA MAIS

Após finalmente se libertar da calça, ela ainda verificou os veículos na esperança de encontrar algo de valor, mas acabou saindo do local sem levar nada. Em seguida, a mulher conseguiu escapar do local, deixando a calça rasgada para trás pendurada no portão.

A Polícia de Maipú tenta identificar a mulher e o homem que aparecem nas imagens da câmera de segurança. As autoridades locais reforçaram a importância de medidas de segurança residencial e pediram aos moradores que permaneçam vigilantes.

(*Gabriel Bentes, estagiário de jornalismo, sob supervisão de Rayanne Bulhões, editora web de oliberal.com)