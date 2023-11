Adolescente fica pendurada e despenca de roda gigante em Manaus; veja o vídeo

Na última segunda-feira (31) duas adolescentes ficaram penduradas em uma roda gigante, a cerca de três metros de altura, após a cadeira em que estavam se soltar do brinquedo. A cena angustiante ocorreu em um parque de diversões em Rio Preto da Eva, município de cerca de 25.000 habitantes e que fica a apenas 1h22 de distância de Manaus.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram uma das adolescentes pendurada no balanço da roda gigante, enquanto as pessoas que estavam no parque estão desesperadas, logo abaixo dela.

VEJA O VÍDEO

Em certo momento, o brinquedo começa a girar, possivelmente numa tentativa de aproximar a garota do chão, para ser resgatada, mas ela não consegue se segurar e salta. Por sorte, ela foi “amparada” por alguns frequentadores que estavam perto da entrada da atração.De acordo com o jornal local Fato Amazônico, as duas jovens foram levadas para o Hospital Thomé de Medeiros Raposo, que fica em Rio Preto da Eva e, depois de passar pela avaliação preliminar, precisaram ser transferidas para Manaus.O responsável pelo parque de diversões foi levado até a 36ª Delegacia Interativa de Polícia da cidade para prestar esclarecimentos.