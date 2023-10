Israel convoca 300 mil reservistas e se prepara para invasão ao território palestino

Em 48 horas, Israel convocou 300 mil reservistas, número sem precedentes na história do país. Agora, as forças militares israelenses se preparam para a invasão ao território palestino, em resposta aos ataques do grupo islâmico extremista armado Hamas ocorridos no último final de semana.

"Nós nunca convocamos tantos reservistas, em uma escala como essa", declarou o porta-voz militar Daniel Hagari. O número de reservistas convocados foi anunciado nesta segunda-feira (9).

Ainda de acordo com o governo israelense, moradores de algumas regiões no norte e leste da Faixa de Gaza foram orientados a deixar suas casas. Alguns palestinos confirmaram que receberam telefonemas e mensagens de oficiais de segurança de Israel pedindo para deixarem a área pois o exército deverá atuar na região.

Alguns moradores estão preocupados porque não têm um local seguro para aguardar os ataques. A agência de notícias Reuters informou que não há abrigos antiaéreos oficiais na Faixa de Gaza.