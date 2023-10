Hamas x Israel: Sogros do primeiro-ministro da Escócia estão presos em Gaza

Os sogros do primeiro-ministro escocês Humza Yousaf estão presos em Gaza, em meio ao “cerco total” determinado por Israel após os ataques do grupo Hamas em território israelense no último final de semana. Yousaf é casado com Nadia El-Nakla, de origem palestina. Os pais dela, que também vivem na Escócia, visitavam a sua avó paterna, de 92 anos, em Gaza.

Nesta segunda-feira (9), o primeiro-ministro manifestou preocupação com a situação dos sogros, que estão presos na região de conflito, sem condições de sair do local. "Não conseguimos dormir, estamos colados aos nossos celulares", declarou.

Segundo ele, apesar dos esforços iniciados pelo Ministério das Relações Exteriores britânico, “ninguém pode garantir-lhes uma passagem segura para qualquer lugar".

Humza Yousaf condenou o Hamas por sua ofensiva contra o território israelense.