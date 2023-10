Ataque a Israel: confira os famosos que estão ou estavam no país em meio à guerra

No último sábado (7), ataques do grupo extremista Hamas começaram no território israelense e alguns famosos que estavam ou ainda estão em Israel durante esse período acabaram sendo afetados pelo conflito. Mais de mil pessoas morreram, entre judeus e palestinos, em decorrência dos bombardeios. Em meio à guerra, artistas encontram dificuldades para deixar o país. Veja quem está ou estava em Israel:

VEJA MAIS

Bruno Mars

(Reprodução/Twitter)

O cantor americano Bruno Mars, enfrentou momentos de tensão em Israel enquanto estava no país para cumprir sua agenda de shows. No último sábado (7), no dia do primeiro ataque, ele e sua equipe precisaram aguardar por instruções das autoridades locais para garantir sua saída de Israel.

A produtora Live Nation, responsável pelos eventos do artista em solo israelense, anunciou o cancelamento da apresentação que Bruno faria em Tel Aviv naquele dia, em decorrência dos bombardeios realizados pelo grupo radical palestino Hamas no país.

Gabriela Rocha

(Reprodução/Instagram)

A cantora gospel brasileira, Gabriela Rocha, também estava em Israel durante o início dos ataques. Em um story publicado no último domingo (8), ela tranquilizou os fãs ao informar que conseguiu deixar o país de forma segura. A cantora afirmou que ela e seu marido estavam bem.

Gabriela também compartilhou detalhes sobre o momento dos ataques e que estavam a caminho de Jericó na ocasião.

Gabriela Duarte

(Reprodução/Instagram)

A atriz Gabriela Duarte se encontrava em Israel durante os ataques do grupo Hamas e, juntos com seus filhos, tentava deixar o país. Nesta segunda-feira (9), Gabriela compartilhou em suas redes sociais a boa notícia de que haviam conseguido sair do território israelense e estavam a caminho de Praga, na República Tcheca.

"Todos bem e em segurança", escreveu a atriz. Ela revelou que a viagem a Israel já estava programada há muito tempo, pois queria dar aos filhos a oportunidade de conhecer a cultura de seu pai, que é judeu.

Juarez “Swarup” Petrillo

(Reprodução/Instagram)

Juarez "Swarup" Petrillo, pai dos DJs Alok e Bhaskar, encontra-se atualmente em Israel e aguarda orientações para conseguir sair do país. O DJ estava em Tel Aviv no festival Universo Paralello, quando a festa foi interrompida devido aos bombardeios.

Seu filho, Alok, utilizou as redes sociais para tranquilizar os fãs e amigos, informando que seu pai está em segurança. "Ele está seguro em um bunker aguardando direcionamento para retornar ao Brasil", escreveu.

Ronny Kriwat

(Reprodução/Instagram)

O paulistano Ronny Kriwat também está em Israel, com sua noiva Tatiana Cukierkorn. O ator, que é judeu, estava visitando o país quando os conflitos se intensificaram. O casal, que havia oficializado seu noivado um dia antes dos bombardeios de sábado, compartilhou nas redes sociais fotos do pedido de casamento com a fortaleza de Mitzpe Ramon ao fundo, na região onde os conflitos entre palestinos e israelenses têm sido mais intensos.

Conhecido por seu papel na novela "Avenida Brasil" (2012), da TV Globo, Ronny migrou para a TV Record, onde participou de diversas produções religiosas, como "Jesus" (2018), "Gênesis" (2021) e "Reis" (2022). Ele e sua noiva estão em segurança, hospedados em um hotel.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)