Entenda origem de conflito político-religioso que gerou violência entre Israel e Palestina

Na madrugada deste sábado (7), o movimento islâmico armado Hamas surpreendeu com um ataque considerado um dos maiores sofridos por Israel nos últimos anos, resultando em centenas de mortos e feridos, principalmente na parte sul do país. De acordo com os serviços de emergência, ao menos 298 pessoas morreram no conflito, sendo 100 em Israel e 198 na Faixa de Gaza, mortas na retaliação israelense. Outras milhares de pessoas ficaram feridas.

Mas o que muitos não sabem é que esta recente tragédia se tornou continuação de um conflito duradouro entre israelenses e palestinos, que combina questões políticas e religiosas. Entenda o motivo:

O conflito entre as duas regiões têm raízes profundas que remontam a décadas. Tudo começou em 47, quando as Nações Unidas propuseram a criação de dois Estados, um judeu e um árabe, na Palestina sob mandato britânico. A proposta foi aceita pelos líderes judeus, mas rejeitada pelo lado árabe e nunca foi implementada.

A situação se agravou quando, em 1948, os líderes judeus proclamaram o Estado de Israel após a retirada dos governantes britânicos, desencadeando a Guerra árabe-israelense. Essa declaração gerou revolta entre os palestinos e levou à guerra.

Desde então, o conflito persiste, com Israel mantendo o controle sobre a Cisjordânia, embora tenha se retirado da Faixa de Gaza em 2005. Jerusalém Oriental foi anexada por Israel, uma questão delicada que permanece sem resolução, assim como a segurança de Israel, fronteiras e o direito de retorno dos refugiados palestinos.