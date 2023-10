Israel afirma ter retomado controle de territórios ao redor da Faixa de Gaza

Forças Militares de Israel informaram nesta segunda-feira (9) que o controle das comunidades ao redor da Faixa de Gaza foi restabelecido. Quatro divisões de combate foram instaladas no sul do país. De acordo com o porta-voz das forças militares, as tropas batalhavam em sete ou oito pontos nos arredores de Gaza e a operação para estabelecer a segurança na região levou mais tempo do que o esperado.

No último sábado (7), o território israelense sofreu um ataque do grupo armado Hamas, que lançou foguetes, enquanto homens armados invadiam comunidades israelenses por terra, ar e mar.

Apesar de conseguir retomar o controle de alguns territórios, Israel ainda enfrenta conflito em regiões específicas de Gaza.

Quatro prisioneiros israelenses e seus sequestradores teriam sido mortos em ataques das forças de Israel desde domingo, de acordo com o Hamas.

Yoav Galantm, ministro da defesa de Israel, ordenou o bloqueio total em Gaza: "sem eletricidade, sem alimentos e combustível", declarou, argumentando que a medida faz parte de um movimento contra pessoas violentas.