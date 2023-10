R70: 'Jamais daremos as costas ao seu povo', afirma Joe Biden sobre Israel

Trabalho remoto

Com muitas pessoas trabalhando remotamente, 58 países já criaram vistos especiais para nômades digitais.



Força Aérea Brasileira

Nos nove primeiros meses de 2023, aviões da FAB fizeram 1.574 decolagens para atender autoridades do governo federal.

Joe Biden (J. Bosco)

"Jamais daremos as costas ao seu povo.”

Joe Biden, presidente dos Estados Unidos, afirmou que seu governo permanecerá ao lado de Israel, que sofreu ataques do Hamas.

ROMARIAS

MANIFESTAÇÕES



Belém viveu o final de semana do Círio de Nazaré e as principais romarias foram rápidas, tanto a trasladação quanto a grande procissão do domingo. Porém, este ano, um tom diferente chamou a atenção nas duas romarias, que tiveram manifestações com grandes bandeiras contra o aborto no corredor das procissões, mais precisamente nos pontos altos das estações próximas à berlinda de Nossa Senhora de Nazaré, carregadas por membros do clero e da Guarda de Nazaré. Os vídeos com as bandeiras se multiplicaram pelas redes sociais, com reações de apoio e também contrárias à iniciativa.



INCIDENTE



A disputa pelo espaço aéreo na cobertura das romarias também não foi fácil. Ontem pela manhã dois drones por pouco não se chocaram com a berlinda de Nossa Senhora, logo na saída do Círio, em frente à Catedral. Com voos em baixa altitude na tentativa de captar a melhor imagem, os dispositivos se enroscaram no ar e quase atingiram o carro que conduzia a imagem da santa. Por sorte os controladores dos equipamentos conseguiram retirá-los a tempo, evitando um incidente maior, mas um dos guardas de Nossa Senhora que confirmou a informação disse que a situação causou um grande susto nos condutores da berlinda.



ALVORADA



Com a cirurgia do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ficou para o ano que vem o cumprimento da promessa dele de estar em Belém no Círio de Nazaré. Mas a primeira-dama, Janja Silva, não deixou a celebração passar em branco, e organizou uma missa na capela do Palácio da Alvorada, celebrada pelo cardeal Raymundo Damasceno Assis, em homenagem a Nossa Senhora de Nazaré e em agradecimento à recuperação do presidente Lula, segundo afirmou Janja, que ainda assistiu do palácio à transmissão do Círio até a chegada da berlinda à Basílica, em Belém.

PAYSANDU

SÉRIE B



A disputa da final da Série C do Campeonato Brasileiro contra o Brusque acabou ficando com o Amazonas, mas no Pará ninguém notou. O que importa e foi celebrada à exaustão foi a confirmação do Paysandu na Série B, ainda que tendo perdido de 1 a 0 para o Volta Redonda. Ao fim do jogo, no sábado, a festa da torcida começou na trasladação, na avenida Presidente Vargas, onde um grupo de torcedores em festa destoava de quem caminhava em louvor à padroeira.



DOCA



Mais tarde, a avenida Visconde de Souza Franco (Doca) foi tomada pela festa da torcida bicolor, que entrou pela madrugada.

CHUVA

ESTRAGOS



Depois de mais de 20 dias de muito calor e nenhuma precipitação que pudesse ser chamada de toró, na tarde de ontem Belém teve uma pancada de chuva rápida, mas com ventos muito fortes e que causaram muitos estragos, deixando vários bairros sem luz. Na avenida Júlio César, caminho do aeroporto de Belém, uma árvore caiu levando junto a fiação que puxou vários postes, deixando sem energia elétrica os conjuntos Marex, Bela Vista, Providência e o conjunto da Marinha. Ou seja, os dois lados da avenida sofreram impactos, que foram sentidos até o final da tarde, quando a concessionária de energia elétrica conseguiu restabelecer o serviço.

PORTOS

VOLUME



Em evento recente, o secretário executivo de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, Neri Geller, afirmou que os portos do chamado Arco Norte deram um salto na exportação de grãos. Em abril deste ano, todos os portos juntos ultrapassaram o volume embarcado pelo porto de Santos, em São Paulo.



PAC



O Pará, que tem nesse eixo os portos de Santarém e Vila do Conde, em Barcarena, teve crescimento exponencial nos últimos meses, e na medição de agosto o Pará sozinho já estava ultrapassando o volume de Santos. E essa participação deve aumentar, já que o novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) prevê investimentos de R$ 72,5 bilhões, sendo que deste montante R$ 4,1 bilhões serão destinados exclusivamente para a melhoria da infraestrutura das hidrovias e portos paraenses.

EM POUCAS LINHAS

► A Rádio Liberal foi a líder de audiência nas transmissões pelo YouTube e Facebook do jogo entre Paysandu e Volta Redonda, que terminou com a subida do Papão para a série B. No YouTube a Rádio Liberal teve 124 mil pessoas conectadas, enquanto no Facebook a transmissão teve quase 20 mil pessoas acompanhando em tempo real.



► Ontem à tarde, mesmo embaixo de chuva, a fiel torcida bicolor marchou para o aeroporto de Belém, para receber com homenagens os jogadores e o técnico Hélio dos Anjos, que chegaram do Rio de Janeiro ainda no clima de almoço do Círio. Já a Doca, na tarde de ontem, foi novamente palco de festa. Um convite que circulou nas redes sociais oferecia open bar para os torcedores do Papão, com uma cerveja por pessoa. Segundo agentes de segurança pública que deram plantão no local, a comemoração da torcida seguiu tranquila e o líquido em maior quantidade foi mesmo o da chuva, que embora rápida, dispersou parte da torcida.



► E, no assunto torcida, as de Remo e Paysandu que causaram briga e tumulto na motorromaria, na manhã de sábado, receberam uma bronca da cantora Fafá de Belém, na sua Varanda de Nazaré. Fafá lembrou o quanto esse tipo de postura mancha a imagem de Belém e pediu mais respeito à festividade e principalmente a Nossa Senhora de Nazaré. O vídeo com a bronca circulou amplamente nas redes sociais.



► Outra cantora que é considerada quase de Belém, por já ter residido na cidade por dois anos, Gretchen foi muito tietada pelos fãs enquanto assistia, ontem, ao Círio de Nazaré, ao lado do marido, o músico Esdras de Souza. Em dado momento, um dos fiéis jogou para ela um pedaço da corda da berlinda de Nossa Senhora, que ela acolheu com todo o carinho.

► Publicado no final da semana passada no Diário Oficial do Estado (DOE), hoje é ponto facultativo nos serviços estaduais não essenciais.