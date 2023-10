Ataques em Israel: Mais de 250 corpos foram encontrados em local onde ocorria rave

Pelo menos 260 corpos foram encontrados pelo serviço voluntário de resgate israelense Zaka no local onde ocorria um festival de música eletrônica e que foi alvo de um ataque surpresa do grupo islâmico Hamas, ocorrido na manhã do último sábado (7). Homens armados abriram fogo contra o público que tentava fugir do local e também fizeram reféns durante o incidente.

O Festival Nova ocorria em uma área rural no deserto de Negev, no sul de Israel, perto da Faixa de Gaza. A festa celebrava o feriado judaico de Sucot e duraria a noite toda. O ataque foi apenas um dos vários que aconteceram na manhã de sábado.

Três brasileiros participavam da rave: Rafael Zimerman, Bruna Valeanu e Ranani Glazer. O primeiro ficou ferido com estilhaços de granadas e se recupera no hospital Soroka. Porém, os outros dois continuam desaparecidos.

Em entrevista à CNN neste domingo (8), Rafaela Treistman, namorada de Ranani Glazer, descreveu momentos de pânico durante o ataque do Hamas. Ela relatou que na manhã de sábado (7), durante a rave, começaram a avistar mísseis no céu e procuraram um abrigo antibomba.

“Fomos para uma estrada e vimos que em um ponto de ônibus tinha um bunker. Aí a gente achou que ia ficar tudo bem, já que no bunker os mísseis não seriam problemas. Mas começou a entupir de gente o bunker. Não sei dizer quantas, só não dava para se mexer no espaço que a gente estava”, relatou.

Uma das atrações do festival, o DJ brasileiro Juarez “Swarup” Petrillo, pai do também DJ Alok, filmou o momento em que os bombardeios começaram a acontecer próximo do local onde acontecia a rave. De acordo com Alok, o pai está em um bunker aguardando para poder retornar ao Brasil.

O Gabinete de Segurança de Israel anunciou neste domingo a declaração de um estado de guerra em resposta ao ataque terrorista na Faixa de Gaza. A medida oficializa o início de um conflito e autoriza a implementação de medidas militares abrangentes.

Reação

Em uma resposta direta aos ataques-surpresa perpetrados pelo Hamas no dia anterior, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu assegurou que seu governo derrotará o grupo radical islâmico, mas alertou que a guerra será prolongada. O líder político conservador enfatizou que os eventos recentes representaram um cenário sem precedentes em Israel e jurou uma "vingança esmagadora por este dia negro". O premiê garantiu que as forças militares israelenses farão incursões em todas as áreas onde o Hamas possa estar se escondendo.

Netanyahu atribuiu diretamente ao grupo a responsabilidade pela segurança e bem-estar dos civis e soldados que estão sendo mantidos reféns e acrescentou que Israel "acertará contas com qualquer um que cause danos" a esses prisioneiros. De acordo com observadores, o sábado marcou o dia mais sangrento do conflito israelo-palestino desde a Guerra do Yom Kippur, há 50 anos. A situação continua a evoluir, com tensões crescentes na região.