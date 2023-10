'Terrorismo e guerra não conduzem a nenhuma solução', diz Papa Francisco sobre atentado em Israel

O Papa Francisco se pronunciou neste domingo (8) sobre o ataque do Hamas contra Israel. Um dia após o grupo islâmico lançar uma ofensiva surpresa na madrugada de sábado (7), o Pontífice transmitiu solidariedade às famílias das vítimas. Ao todo, até o momento, já foram confirmadas 700 mortes em decorrência do conflito.

"Peço-vos, por favor, que cessem os ataques e as armas. O terrorismo e a guerra não levam a nenhuma solução, apenas à morte e ao sofrimento de tantas pessoas inocentes", declarou o Papa Francisco.

O pedido do Chefe de Estado foi feito logo após a oração do Angelus, realizada na praça de São Pedro, no Vaticano. Francisco disse que o sentimento é de apreensão e dor ao acompanhar o conflito que já deixa mais de 4 mil pessoas feridas, entre eles, judeus e palestinos.

"A guerra é uma derrota. Rezemos pela paz em Israel e na Palestina", disse o papa Francisco.