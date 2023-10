Canal de TV do Hamas divulga imagens da invasão a Israel; vídeo

Um canal de televisão mantido pelo grupo Hamas mostra imagens da invasão ao território israelense, na região sul do país, no último sábado (9). Nos vídeos exibidos pela TV Al-Aqsa, aparece o início do ataque, com drones do Hamas bombardeando torres de observação militar israelenses e sistemas de armamentos, a partir da Faixa de Gaza.

VEJA MAIS

Também é possível ver vários foguetes sendo disparados em direção ao sul e ao centro de Israel. Em outra imagem, militantes do Hamas, fortemente armados, atravessam a fronteira usando parapentes, enquanto um comando segue em comboio por terra, a bordo de picapes.

As imagens também mostram os extremistas explodindo partes de uma cerca fortificada de 8m de altura e que custou cerca de US$ 1 bilhão. Após conseguirem destruir a cerca, os homens do Hamas entram em Israel a pé e em motocicletas.

Toda a fronteira é monitorada por câmeras e sensores, dia e noite, inclusive com sensor infravermelho. Porém, os extremistas conseguiram se infiltrar em 29 locais diferentes ao longo da cerca.