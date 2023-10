Influenciadora brasileira Marcelinha Nogueira é criticada por suavizar situação em Israel

A influenciadora brasileira Marcelinha Nogueira foi criticada pelos internautas após declarar que tudo está tranquilo em Israel e duvidar das notícias sobre a gravidade dos ataques terroristas do Hamas. Confira os detalhes!

Marcelinha Nogueira está em uma viagem religiosa em Israel, e comentou nas redes sociais que achava que a grande mídia poderia estar agravando a situação. "A gente está aqui aproveitando o pôr do sol. Não sei se a mídia está aumentando [a gravidade do conflito]. Estamos todos muito bem aqui. Amanhã a gente vai continuar a viagem e eu vou continuar postando tudo", relatou nos stories.

A influenciadora está com um grupo de brasileiros acompanhados pelo padre Francisco Fernandes em uma peregrinação pela Terra Santa.

Após ser criticada, Marcelinha se pronunciou novamente: "É claro que a guerra existe e está acontecendo", desabafou. "Desde ontem tem um turbilhão de mensagens e isso mexe muito com o psicológico da gente aqui, porque a gente tem familiares no Brasil, que estão acompanhando preocupados, vamos ter calma, paciência. A gente está seguro aqui dentro do hotel, mas não estamos desesperados", esclareceu.

A influenciadora postou uma foto pedindo orações e restringiu os comentários, confira!