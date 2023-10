Família de judeus brasileiros procura por jovem desaparecida em Gaza

Uma família de judeus brasileiros que vive em Israel procura desesperadamente pela jovem judia Celeste Fishbein, de 18 anos, que está desaparecida desde a manhã de sábado (7). Ela sumiu após o ataque do grupo islâmico armado Hamas e a declaração de estado de guerra pelo primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu.

Celeste trabalhava de babá em uma comunidade rural, próximo da fronteira com a Faixa de Gaza. No momento da invasão do país por terroristas do Hamas ela estava na casa do namorado, em Gaza. Segundo familiares, a jovem respondeu a última mensagem às 11 horas do sábado.

Enquanto isso, a mãe e a avó de Celeste tiveram que se esconder em um bunker (esconderijo anti-bombas) por horas.

“Minha mãe de 94 anos e minha irmã (mãe de Celeste) se abrigaram num bunker sem luz, sem comida e sem condições mínimas de conforto. A todo o momento os terroristas forçavam as portas para entrar. Foram mais de 20 horas de medo e terror”, relatou à TV Globo Mario Fishbein, tio de Celeste.

Brasileiros desaparecidos

A mãe e a avó de Celeste foram resgatadas pelo exército israelense e estão bem. Até agora foram identificados três brasileiros desaparecidos. Além de Celeste, estão na lista Bruna Valeanu e Ranani Glazer, que estavam em uma festa rave no sul de Israel, próximo de Gaza.

“É uma dor imensa não saber se vamos encontrar ou não a Celeste com vida. Ela é uma menina doce, trabalhadora, carinhosa e humilde. Peço ajuda de toda a comunidade no Brasil e em Israel para tentarmos encontrá-la com vida”, lamentou o tio de Celeste, Mario Fishbein