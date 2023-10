Vídeo mostra casal sendo sequestrado por terroristas do Hamas

Nas redes sociais circula um vídeo do momento em que um casal israelense é sequestrado por terroristas do grupo extremista Hamas. Os dois participavam do Festival Universo Paralello, que ocorria no deserto de Negev, uma área rural no sul de Israel, a 20 km da Faixa de Gaza, que virou alvo dos ataques. As imagens foram divulgadas nas redes sociais por familiares das vítimas.

Após o sequestro, o próprio Hamas publicou um vídeo em que Noa Argamani, 25, aparece bebendo água num sofá, já em cativeiro, usando as mesmas roupas do momento em que foi sequestrada. O casal estava reunido com outras quase 3.500 pessoas participando de uma rave que celebrava o feriado judaico de Sucot. Cerca de 260 corpos foram recuperados pelos serviços de emergência de Israel na região.