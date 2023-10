Terceiro voo trazendo brasileiros de Israel decola rumo a São Paulo

O terceiro voo que traz brasileiros repatriados decolou de Israel no fim da manhã desta quinta-feira, 12, pouco antes das 12h (horário de Brasília). A aeronave é um KC-390 Millennium e leva a bordo 69 brasileiros que pediram para deixar a zona de conflito no Oriente Médio.

VEJA MAIS

O voo vai aterrissar no Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, por volta das 11h de sexta-feira (13). Durante o trajeto, serão realizadas duas paradas técnicas, uma em Lisboa, Portugal, e outra em Cabo Verde.

Há duas gestantes no grupo de passageiros. Dentre os 69 embarcados, 29 têm como destino final a cidade de São Paulo, nove vão para o Rio de Janeiro, outros nove para Belo Horizonte, cinco para Recife, quatro para Goiânia, quatro para Porto Alegre, dois para Vitória, um para Uberlândia (MG) e um para Cuiabá.

Mais de 2.700 brasileiros pediram para ser repatriados desde que a guerra de Israel começou, após os ataques do grupo radical islâmico Hamas no sábado (7). Uma segunda aeronave de mesma configuração aterrissou na madrugada desta quinta no Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, com 214 passageiros. O voo também trouxe animais domésticos: um cachorro e três gatos.

O ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, prometeu que vai enviar um voo por dia para Israel até conseguir resgatar todos os brasileiros no local.