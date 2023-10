Brasileiros se abrigam em escola de Gaza e Brasil pede que Israel poupe o local dos bombardeios

Um grupo de pelo menos 13 brasileiros se abrigou em uma escola católica na Faixa de Gaza e tenta fugir dos bombardeios iniciados por Israel, em resposta aos ataques do último sábado (07), promovidos pelo grupo terrorista Hamas. A informação é do Alessandro Candeas, da embaixada do Brasil na Palestina, que divulgou imagens do local nesta quinta-feira (12).

Alessandro Candeas informou ainda que o Brasil já comunicou às autoridades israelenses que brasileiros estão utilizando a escola como abrigo e pediu que o local não seja bombardeado pelas forças de Israel. Até o momento, 28 brasileiros em Gaza manifestaram vontade de escapar da zona de conflito e retornar ao Brasil. Na escola onde está o grupo de 13 brasileiros, há banheiros e salas que podem ser utilizadas como dormitórios.

O embaixador Alessandro Candeas afirma ainda que o governo brasileiro está oferecendo atendimento psicológico virtual à comunidade e conseguiu cobertores, colchões e alimentos para os abrigados.