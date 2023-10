Modelo israelense popular no OnlyFans se junta ao Exército contra o Hamas

Natalia Fadeev, popular modelo israelense no OnlyFans que também é famosa cosplay no Instagram, especialmente da Barbie, foi convocada como reservista no início desta semana e se juntou às Forças de Defesa de Israel (IDF) que lutam contra o grupo terrorista Hamas. Em suas redes sociais, a modelo tem publicado imagens segurando diferentes tipos de armas. Ela também divulga vídeos em que aparece participando de treinamentos militares.

"As coisas que testemunhei estão me deixando acordada à noite, coisas horríveis estão acontecendo, ouvimos histórias semelhantes às histórias de sobreviventes do Holocausto. Gaza se tornou um terreno fértil para N@z!s (nazistas), eles têm sede de sangue. Não estamos em guerra contra soldados, estamos passando por um holocausto em nossa própria casa!", escreveu em seu Instagram, onde suas publicações são acompanhadas por 776 mil seguidores.

"Precisamos apagá-los, destruí-los, este grupo não tem nada a contribuir para a humanidade!”, disse Natalia Fadeev, referindo-se aos terroristas do Hamas.

Nesta semana, o governo israelense anunciou a convocação de 300 mil reservistas.