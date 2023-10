Força Aérea Brasileira busca aeroportos para resgate de brasileiros em Gaza e Cisjordânia

O Governo Brasileiro, por meio da Força Aérea Brasileira (FAB) e o Ministério das Relações Exteriores (MRE) estuda alternativas para o resgate de 50 brasileiros localizados na Faixa de Gaza e Cisjordânia, principal território de ataque na guerra entre Israel e Hamas.

Durante a coletiva de imprensa, realizada na madrugada desta quarta-feira (11), após a chegada dos repatriados em Brasília, foi afirmado a busca por aeroportos alternativos, já que Israel não é considerado para a retirada.

“Estamos analisando dois aeroportos ao norte e nordeste do Egito, com boas possibilidades de atendimento aos brasileiros na Faixa de Gaza, assim como os que estão na Cisjordânia”, revelou o comandante da Aeronáutica, Marcelo Kanitz Damasceno.

No momento, a expectativa é que outros brasileiros localizados em Gaza sejam resgatados até sábado (14/10). “Estamos já fazendo uma análise amiúde das possibilidades de resgate do nosso pessoal na Faixa de Gaza. Inicialmente, imaginávamos a cidade do Cairo, mas é uma distância longa, tem alguns checkpoints a serem cruzados”, afirmou.

“Apesar da sensibilidade dessa missão, sobretudo em relação ao pessoal da Faixa de Gaza e da Cisjordânia, temos certeza de que traremos todos. [Estamos] Esperando abertura e fechamento da fronteira, que acontecem em situações como essa, mas não tenho dúvidas de que fechamos no sábado a primeira etapa da operação iniciada agora, com o primeiro voo”, finalizou o comandante.

Segundo o ministro da Defesa, José Múcio, o Brasil foi o primeiro país a fazer a repatriação de Israel. Em entrevista, ele destacou as orientações do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em não deixar nenhum brasileiro para trás.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Ádna Figueira)