Homem é preso após agredir namorada com mais de 60 socos no rosto dentro de elevador

Uma mulher de 35 anos foi brutalmente agredida pelo próprio namorado dentro do elevador do condomínio onde mora, no bairro de Ponta Negra, zona sul de Natal (RN), no último sábado (26/07). A vítima, identificada como Juliana Garcia dos Santos, sofreu mais de 60 socos no rosto e foi levada em estado grave ao Hospital Monsenhor Walfredo Gurgel, com múltiplas fraturas no rosto e no maxilar.

O agressor, Igor Eduardo Pereira Cabral, foi preso em flagrante por tentativa de feminicídio. A violência foi registrada por câmeras de segurança do elevador

As imagens de vídeo mostram o casal discutindo dentro do elevador. Assim que a porta se fecha, Igor começa a desferir sucessivos socos contra Juliana, que tenta se defender sem sucesso. Ao todo, ele desfere pelo menos 60 golpes violentos. A mulher sai do elevador ensanguentada e visivelmente desorientada, sendo amparada por vizinhos que ouviram a movimentação.

De acordo com uma amiga da vítima, que preferiu não se identificar, o segurança do condomínio presenciou a agressão ao vivo pelas câmeras e acionou a Polícia Militar imediatamente. Quando o elevador chegou ao térreo, moradores intervieram e conseguiram conter o agressor até a chegada dos policiais.

Câmeras flagram agressão brutal a mulher dentro de elevador em Natal (RN). (Reprodução/Redes Sociais)

Juliana foi encaminhada com urgência ao hospital, onde os médicos identificaram fraturas graves na face e no maxilar. A paciente permanece internada e deve ser submetida a cirurgia nos próximos dias.

Segundo relatos de pessoas próximas, a agressão teria sido motivada por uma crise de ciúmes do companheiro. Em depoimento à polícia, Igor alegou sofrer de claustrofobia, o que, segundo ele, teria provocado um surto.

O suspeito foi preso e encaminhado à Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM), onde deve responder por tentativa de feminicídio.