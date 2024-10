Vídeo: mulher trans é agredida pelo ex-namorado e os irmãos dele após discussão

Uma mulher trans, identificada como Alexia Evelyn, de 20 anos, foi agredida pelo ex-namorado e pelos irmãos dele próximo ao terminal de ônibus do Bairro Umuarama, em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. O caso ocorreu na última quarta-feira, dia 25 de setembro, e foi registrado por câmeras de segurança.

No vídeo, é possível ver a vítima sendo agredida com tapas, socos e chutes pelos três irmãos. De acordo com Alexia, o ex-namorado e a família dele não a aceitavam como mulher trans, o que resultava em desentendimentos constantes.

"Eu havia saído de Uberlândia justamente porque vinha sendo ameaçada de processo por ele e sua família. Quando voltei, ele me procurou e eu enviei flores para ele. Em seguida, ele me chamou para ir até o seu trabalho para que conversássemos", relatou Alexia.

Durante a conversa, houve um desentendimento e Alexia deu um tapa no rosto do ex-namorado. Após isso, ela se afastou, mas foi abordada pelo ex e pelos irmãos na Avenida Afonso Pena, onde as agressões foram registradas.

Em depoimento à Polícia Militar, Alexia informou que ficou com ferimentos no rosto, peito e pernas. Ela também mencionou que uma testemunha presenciou as agressões.

Conforme o registro de ocorrência, Alexia foi levada para a Unidade de Atendimento Integrado (UAI) do Bairro Tibery. "Eu pedi medida protetiva contra ele. Também irei atrás dos meus direitos", afirmou.

*(Pedro Garcia, estagiário de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)