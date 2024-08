Mulher trans é encontrada morta com ferimento no pescoço em São Félix do Xingu

Uma mulher trans foi encontrada morta no setor Liberdade, em São Félix do Xingu, no sul do Pará, na última quarta-feira (21). A vítima, que estava seminua, apresentava uma perfuração no pescoço, possivelmente causada por uma faca. Ela deixou um rastro de sangue que terminou em um terreno na rua Juruti, onde seu corpo foi encontrado. A mulher foi reconhecida pela mãe, embora sua identidade ainda não tenha sido divulgada oficialmente pelas autoridades.

A Polícia Civil de São Félix do Xingu, vinculada à Superintendência Regional do Alto Xingu, já iniciou as investigações do caso. Uma das principais linhas de investigação é a possibilidade de se tratar de um crime de ódio. Agentes do 36º Batalhão de Polícia Militar (BPM) realizam diligências na busca por s​uspeitos. Contudo, a ausência de câmeras de segurança próximas ao local onde o corpo foi encontrado dificulta o trabalho da polícia.

Segundo testemunhas, a mulher já havia sido alvo de uma tentativa de homicídio em 2023. Além disso, ela era suspeita de envolvimento em furtos e, possivelmente, em roubos. Nos últimos tempos, a mulher também atuava como garota de programa, de acordo com moradores da região. A Polícia Civil prossegue com as investigações, incluindo a oitiva de familiares e amigos, para identificar um possível suspeito e a motivação do crime.

Denuncie

Quaisquer informações que possam ajudar na solução do caso podem ser encaminhadas ao Disque Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar.