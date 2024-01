Suspeito de espancar mulher trans até a morte é preso no interior de São Paulo

Suspeito de matar a companheira, uma mulher trans de 57 anos, homem de 33 anos é preso em Ribeirão Preto, interior de São Paulo. O crime aconteceu na tarde de sábado, 13, em Jardim Piratininga. A Polícia investiga o caso.

No boletim de ocorrência, os crimes de violência doméstica e feminicídio por recurso fútil foram registrados. Policiais militares foram acionados pela equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) por volta das 17h20 após o médico legista constatar a morte da vítima, segundo a Polícia Civil.

A mulher foi morta na casa onde ela e o suspeito moravam, e seu corpo foi encontrado no banheiro. Com diversas lesões e um braço quebrado, a vítima tinha sinais de asfixia no pescoço.

O suspeito falou para a polícia que estava dormindo e, ao acordar, viu o corpo da mulher no chão. O homem foi preso em flagrante e teve a prisão convertida para preventiva no final de semana.

De acordo com suspeitas da polícia, o casal teria discutido antes do crime. Os móveis da casa estavam revirados e alguns objetos, quebrados.

Em depoimento, o suspeito disse que saiu para pegar material reciclável e bebeu em seguida, na sexta-feira, 12. Ao chegar bêbado em casa na manhã do sábado, 13, notou que a vítima estava com o corpo machucado e os móveis fora do lugar, mas não perguntou o que havia acontecido. Ainda conforme o relato, o homem afirma que o casal teve relações sexuais e, em seguida, ele dormiu. Quando acordou, o suspeito afirma que encontrou o corpo no chão e foi até uma vizinha para ela acionar o Samu.

A equipe constatou que a vítima estava morta e, perante as evidências, a suspeita era de violência doméstica - acionando, assim, a PM. O caso está em processo de investigação.

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão da editora web de Oliberal.com Mirelly Pires)