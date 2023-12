Companhia aérea argentina tem primeira comandante trans

A argentina Traniela Campolieto, de 48 anos, se tornou a primeira mulher trans a comandar um avião. Com uma experiência de 13 mil horas de voo, a pilota pousou um voo da Aerolíneas Argentinas no Aeroporto Internacional de Miami no último dia 24 de maio.

Esse foi o primeiro voo de Traniela após a transição de gênero. No entanto, ela é comandante de voos internacionais há cerca de 11 anos.



Segundo o jornal argentino Clarín, a pilota também faz parte da Comissão de Diversidade da Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas da Argentina, que luta contra a discriminação com base na orientação sexual, identidade e expressão de gênero.

"Lembrarei desse dia para sempre. Obrigada a todos que tornaram isso possível. É um orgulho imenso para mim fazer parte da luta para ter uma sociedade cada vez mais inclusiva, diversa e tolerante", escreveu Traniela em suas redes sociais.

Traniela possivelmente também é a primeira comandante transgênero de todo o continente sul-americano.