Acusado de agredir mulher por supor ser trans é preso em Recife por crime de homofobia

Antônio Fellipe Rodrigues Salmento de Sá, acusado de agredir uma mulher de 34 anos ao pensar erroneamente que ela era transsexual, foi detido na noite desta quinta-feira (28) após prestar depoimento na Delegacia de Casa Amarela, na Zona Norte do Recife. O mandado de prisão foi expedido com base na Lei do Racismo, seguindo a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) que reconhece atos de homofobia e transfobia como crime de injúria racial.

De acordo com o delegado responsável pelo caso, Diogo Bem, o suspeito chegou à delegacia por volta das 15h30, permanecendo uma hora e meia para prestar seu depoimento. Antônio Fellipe será encaminhado à Central de Plantões ainda nesta noite.

A previsão é que ele passe por audiência de custódia na sexta-feira (29) e, posteriormente, seja transferido para o Cotel (Centro de Observação e Triagem em Abreu e Lima), no Grande Recife.

O advogado Madson Aquino, representante de Antônio Fellipe, declarou que a defesa já estava ciente da possibilidade de decretação da prisão. Ao deixar a delegacia, Aquino afirmou que o acusado compareceu espontaneamente e que a defesa tomará as medidas pertinentes ao caso.

Fenelon Pinheiro, vice-presidente do Conselho Estadual de Direitos Humanos de Pernambuco, enfatizou que o suspeito pode responder por vários crimes, incluindo lesão corporal e homofobia. Ele destacou que a motivação do agressor é relevante, independentemente de ele estar ciente ou não da identidade de gênero da vítima.