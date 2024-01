Casal é executado a tiros em Goianésia do Pará, no sudeste no estado

Na noite da última sexta-feira (5), um casal foi assassinado a tiros em Goianésia do Pará, cidade que fica localizada na região sudeste do estado. As vítimas foram identificadas como Luís Zito Mendes Delfino, de 45 anos, e Eduardo Ravel Dutra Silva, mulher trans de 23 anos, cujo nome social era Eduarda. No momento do crime, eles estavam em uma residência na Rua 12 de Julho, área central da cidade, quando o assassino invadiu o local e os executou. As informações são do portal Correio de Carajás.

De acordo com as informações preliminares, pelo menos duas pessoas teriam participado do duplo homicídio. Eles conseguiram fugir do local e ainda não foram identificados. A motivação para o crime também é desconhecida, até o momento.

A Delegacia de Polícia Civil do município enviou uma equipe até a cena da execução, onde foi feita a remoção dos corpos para perícia da Polícia Científica. Os corpos foram encaminhados para o Instituto Médico Legal (IML) de Tucuruí, distante aproximadamente 88 quilômetros de Goianésia, onde serão realizados os exames para laudo final.

A Redação Integrada de O Liberal entrou em contato com as Polícias Civil e Militar do Pará, e aguarda retorno sobre o caso.