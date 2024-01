Homem enciumado é preso por esfaquear mototaxista que levava ex-companheira em Salinópolis

José Antônio da Luz dos Remédios foi preso pela Polícia Militar, na noite de sexta-feira (6), suspeito de esfaquear o mototaxista Adimilson dos Santos, no bairro Califórnia, em Salinópolis, no nordeste do Pará. Segundo a PM, o homem cometeu o crime por ciúme, acreditando que a vítima estaria tendo um relacionamento com a ex-companheira.

Por volta das 22h30, uma guarnição do 44º Batalhão de Polícia Militar (44º BPM) se direcionou para o local para averiguar a situação. Na cena do crime, os agentes encontraram Admilson no chão. José já tinha fugido.

A polícia fez buscas pela região até que percebeu um cachorro latindo para um terreno baldio. Nessa área, os militares acharam o suspeito escondido em um buraco, coberto pela vegetação. A arma utilizada para esfaquear a vítima foi apreendida no mesmo local onde José estava, suja de sangue.

O caso gerou revolta de outras pessoas, que queriam linchar o suspeito. O homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado à delegacia do município. Conforme o relato das autoridades, o autor do crime apresentava sinais de embriaguez e atacou o motataxista enquanto levava a ex-companheira dele em uma corrida.

José deve responder judicialmente por tentativa de homicídio. Até a última atualização desta matéria, o estado de saúde de Adimilson não foi revelado.