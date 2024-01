Trio suspeito de homicídio é preso durante operação da PC no Pará

Três suspeitos de homicídio, entre eles um agente da segurança pública do Pará, foram presos nesta sexta-feira (5) durante a primeira fase da Operação “Cérbero”, deflagrada pela Polícia Civil. A dupla foi localizada no município de Dom Eliseu, no sudeste paraense, onde o crime ocorreu, em novembro do ano passado. Armas, aparelhos celulares, pendrives, documentos e uma grande quantia em dinheiro foram apreendidos no local, onde a polícia cumpriu mandados de busca e apreensão. Os trabalhos contaram com apoio da delegacia local e da Divisão de Homicídios de Belém.

“A união entre as equipes foi de suma importância para a captura dos envolvidos, e isso comprova o trabalho excelente que a PC faz por meio da integração das nossas forças, agindo sempre com responsabilidade para proteger a população e solucionar casos como esse”, disse Walter Resende, delegado-geral da Polícia Civil do Pará.

Corregedoria

O crime aconteceu em um restaurante localizado no centro da sede municipal de Dom Eliseu e à luz do dia. As investigações apontam que o principal autor do crime tinha uma rixa com a vítima. Durante a operação, a Polícia Civil também contou com o apoio da Corregedoria do órgão, visto que um dos investigados pertence à corporação.

Após os procedimentos, os presos foram submetidos ao exame de corpo de delito e encaminhados ao sistema penitenciário paraense, onde ficarão à disposição do Poder Judiciário. Outro suspeito continua foragido. As investigações prosseguem para prender os demais envolvidos no crime.

Segundo o diretor de Polícia do Interior, delegado Hennison Jacob, “a agilidade nas investigações conduzidas pela equipe de Dom Eliseu foi crucial para solucionar o caso”.