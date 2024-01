Carrinheiro é detido por descarte irregular de lixo no Jurunas

Um homem, que não teve identidade divulgada, foi detido em flagrante pelo crime de descarte irregular de lixo, nesta sexta-feira (5), no bairro do Jurunas, em Belém. Segundo as investigações da Divisão Especializada em Meio Ambiente e Proteção Animal (Demapa), que agiu juntamente com a Polícia Militar, o homem cometeu o delito no momento em que a área estava sendo limpa por agentes da Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan).

Segundo as autoridades policiais, o suspeito chegou a agredir a equipe de limpeza após ter sido repreendido pelos trabalhadores. Diante disto, uma guarnição da Polícia Militar foi acionada e diligenciou até o local para prender o investigado. Ele foi detido em flagrante e conduzido à Demapa para cumprir as medidas cabíveis, onde encontra-se detido e à disposição da Justiça. Ele deverá responder pelo crime que consta no art. 54 da Lei n° 9655 que trata sobre crimes ambientais.

“A gente pede que as pessoas se conscientizem que a melhor opção é não despejar os resíduos de forma inadequada e ilegal porque é nossa função aplicar a lei que puna essa atitude”, informou Dilermano Tavares, delegado titular da Demapa.

Segundo o Delegado Geral da Polícia Civil, Walter Rezende, “a partir deste ano o trabalho será intensificado para repreender crimes desse tipo ou de outros ligados à poluição do meio ambiente”.

