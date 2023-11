Homem é preso por posse de carne de capivara congelada e armas

Um homem foi preso após ser flagrado com carne de capivara e peixes nativos armazenados em um freezer. Além disso, a Polícia também encontrou armas e munições destinadas à prática de caça no local. O caso aconteceu em Cerquilho, interior de São Paulo (SP), no último sábado (18).

A Polícia Militar Ambiental conseguiu agir após uma denúncia sobre atividades de pesca predatória e caça com armas de fogo, próximo ao Rio Sorocaba. Durante a abordagem, as autoridades apreenderam espingardas dos calibres 32 e 36, bem como munição, espoletas e pólvora, equipamento típico de caçadores.

O que diz a lei sobre a morte de animais silvestres?

Conforme a legislação vigente, é considerado crime ambiental matar, perseguir, caçar, apanhar ou utilizar espécimes da fauna silvestre sem a devida permissão. As penalidades podem variar de seis meses a um ano de detenção, além de multa, com a possibilidade de aumento por diversas razões, incluindo a caça profissional.

Não foram divulgadas informações detalhadas sobre as espécies de peixes nativos encontradas no freezer do suspeito. Vale destacar que, desde 1º de novembro, a pesca nos rios do estado de São Paulo está proibida devido à piracema, período de reprodução dos peixes que se estende até 28 de fevereiro.

Em vídeos compartilhados nas redes sociais, pescadores frequentemente mostram capturas de curimbas no Rio Sorocaba, próximo a Cerquilho. No interior paulista, o curimba é um peixe valorizado por seu sabor distintivo, embora seja conhecido por conter muitas espinhas.

De acordo com a Polícia Ambiental, o homem foi detido em flagrante e conduzido à Central de Flagrantes de Tatuí, cidade vizinha a Cerquilho.