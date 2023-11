Agenor, da capivara Filó, desabafa após avô ser acusado: 'eu não sou meu avô'

Agenor Tupinambá, responsável pela capivara Filó, compartilhou um vídeo falando sobre os ataques que tem enfrentado desde que seu avô foi acusado de envolvimento em desmatamento na Amazônia, conforme reportagem do Intercept Brasil.

Em seu Instagram, Agenor postou um vídeo com o pronunciamento: "É, mais uma vez passando por tudo isso. Vou repetir mais uma vez aqui, gente: eu não sou meu avô, também não sou responsável pelo o que ele fez. Eu sei quem sou. Não fiz nada de errado para merecer isso. Quer dizer que se um tio seu roubar você também é ladrão? Se o seu pai matar, você também é assassino?".

VEJA MAIS

De acordo com o Intercept Brasil, o avô de Agenor, Elmar Cavalcante Tupinambá, recebeu uma multa de mais de R$ 1,2 milhão do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas por destruir ou danificar mais de 240 hectares de floresta nativa nas proximidades do Rio Paraná Madeirinha e do Lago Imbaúba.