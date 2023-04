Ibama diz que influenciador pode ficar com Filó até a soltura da capivara em unidade de conservação

O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) se manifestou pelas redes sociais, neste domingo (30), sobre o caso do influenciador Agenor Tupinambá, que teve que entregar a capivara Filó ao órgão ambiental, mas depois recebeu da justiça o direito de pegar de volta o animal e levá-lo ao seu habitat natural. De acordo com o Ibama, a decisão determina que Tupinambá permaneça como fiel depositário da capivara até a soltura do animal em unidades de conservação.

VEJA MAIS

"A devolução da capivara à natureza tem sido o objetivo do Ibama desde o início do caso, por ser a melhor alternativa para o bem-estar do animal. A ordem judicial será cumprida. A soltura deverá ocorrer em unidade de conservação previamente selecionada, que abriga outros indivíduos da espécie. O Ibama repudia a intimidação praticada contra seus servidores neste sábado (29/04), em uma clara tentativa de deslegitimar a atuação do Instituto no cumprimento da legislação ambiental", diz o Instituto.

Veja a volta da capivara aos cuidados do influenciador: