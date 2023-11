Avô de tiktoker da capivara foi multado por desmatamento de floresta nativa

Elmar Cavalcante Tupinambá, avô de Agenor Tupinambá, conhecido pelo polêmico conteúdo de tiktoker que postou vídeos fazendo animais silvestres de pets, foi multado em mais de R$ 1,2 milhão pelo Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas em fevereiro do ano passado. A penalidade foi devida à destruição de mais de 240 hectares de floresta nativa às margens do Rio Paraná Madeirinha e do Lago Imbaúba.

Segundo o site Intercepte Brasil, dados dos sistemas de consulta pública do Ibama e do IPAAM indicam que Elmar foi responsável por 42% do desmatamento registrado no município nas últimas duas décadas.

Além disso, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais revela que, dos 506 focos de incêndio em outubro desse ano no Amazonas, 258 ocorreram em Autazes, cidade a 112 quilômetros de Manaus e detentora da maior bacia leiteira do Amazonas. Tais incêndios foram atribuídos a agropecuaristas na região metropolitana de Manaus ao longo de décadas, sendo apontados como uma das causas da fumaça que encobriu a cidade desde o mês passado, conforme o Ibama.

Outro agente do desmatamento em Autazes é Muni Lourenço Silva Júnior, presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Amazonas (Faea). Até 2022, ele também presidiu o conselho deliberativo do Sebrae no estado, sendo multado pelo Ibama em 2016 em mais de R$ 112 mil. Em resposta ao site Intercept, Silva Júnior afirmou que a multa está sendo contestada administrativamente.

Tupinambá e Silva Júnior integram um grupo de 10 pessoas multadas em mais de R$ 100 mil por desmatamento ilegal em Autazes nos últimos 10 anos. No total, Ibama e IPAAM aplicaram mais de R$ 5,2 milhões em multas apenas no município, com valores que variam de R$ 1.800 a quase R$ 800 mil. Algumas pessoas do grupo, como Tupinambá, acumulam mais de uma penalidade.