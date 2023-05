Saiba quem é o juiz federal que mandou Ibama devolver capivara Filó a Agenor

A capivara Filó foi devolvida neste domingo (30) ao influenciador Agenor Tupinambá após uma decisão da Justiça Federal do Amazonas, assinada pelo juiz Márcio André Lopes Cavalcante. Em sua decisão, o magistrado avaliou que o impasse envolvendo o animal "é fruto de um profundo desconhecimento da realidade do interior do Amazonas e de um choque cultural".

"Não há muros ou cercas que separam o casebre de madeira do autor em relação aos limites da floresta. Os animais circundam a casa e andam livremente em direção à residência ou no rumo do interior da mata. Não há animais de estimação no quintal da casa do autor porque o seu quintal é a própria Floresta Amazônica. Percebe-se, portanto, que não é a Filó que mora na casa de Agenor. É o autor que vive na floresta, como ocorre com outros milhares de ribeirinhos da Amazônia, realidade muito difícil de ser imaginada por moradores de outras localidades urbanas do Brasil", assinalou.

Márcio André Lopes Cavalcante, atua no TRF-1 e acumula a função de juiz eleitoral no Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas. No ano passado, chegou a indeferir pedido do senador Eduardo Braga (MDB) sobre a retirada de uma pesquisa de intenção de voto.

Ele também dá aulas de Direito por meio da internet e é editor do site “Dizer o Direito”, que acumula 520 mil seguidores no Instagram. O magistrado já foi defensor público e promotor de Justiça e Procurador-Geral do Estado do Amazonas.