Agente do Ibama grava vídeo onde critica o influencer da capivara Filó

O agente ambiental do Ibama, Roberto Cabral, criticou em uma gravação de vídeo, o influenciador Agenor Tupinambá, que ganhou no último domingo, 30, na Justiça, a guarda provisória da Capivara Filó até o fim do processo.

Ele afirma que Agenor não é um ribeirinho, mas um ‘fazendeiro, peão boiadeiro’. O agente diz que Agenor também não é ‘hipossuficiente’, ou seja, uma pessoa com poucos recursos, mas alguém que possui milhares de seguidores nas redes sociais, com assessoria de marketing e jurídica. “É um estudante de Agronomia e estuda em Manaus, onde está o Ibama”.

Para Cabral, se a intenção do influencer fosse o melhor para a capivara, a teria entregado ao Ibama.

O agente diz ainda que o imbróglio com Agenor se trata também de outros animais. "Se trata de outra capivara, que teria morrido, de duas preguiças, sendo que uma delas morreu, duas jiboias, uma paca, uma arara, dois papagaios, uma coruja e uma aranha. Ou seja, uma série de animais que foram explorados de forma ilegal para conseguir likes na internet.