Equipes de resgate retiram os corpos das 4 vítimas de acidente de helicóptero em São Paulo

Os corpos das quatro vítimas que morreram na queda de um helicóptero em uma área de mata em Paraibuna, em São Paulo, foram retirados do local por equipes de resgate na manhã deste sábado (13). A aeronave foi encontrada na sexta-feira (12). O tempo chuvoso e a região onde os corpos estavam prejudicava a operação.

Bombeiros e policiais militares passaram a noite em uma área próxima ao local do acidente. O intuito da pernoitada foi de preservar o lugar e preparar para a operação, que foi realizada na manhã deste sábado (13). As vítimas foram identificadas como Raphael Torres, empresário de 41 anos, Luciana Marley Rodzewics Santos, vendedora de roupas, 46 anos, Letícia Ayumi Rodzewics Sakumoto, 20, filha de Luciana, e Cassiano Tete Teodoro, piloto do helicóptero.

Em uma trilha que dura cerca de 30 minutos, as equipes vão seguir até uma estrada de terra. A partir daí, os corpos serão colocados em um carro para transporte até o Instituto Médico Legal (IML) de São José dos Campos.

O helicóptero decolou do Campo de Marte, na capital paulista, em direção a Ilhabela, no litoral norte, na véspera do Ano-Novo. O último registro no radar foi por volta de 15h20 do mesmo dia. O acidente, segundo o coronel Ronaldo Barreto de Oliveira, comandante da Aviação da PMSP, será investigado pela Força Aérea Brasileira, através da Ceripa 4.