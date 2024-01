Mulher trans é assassinada com cinco tiros em bar de Altamira

Uma mulher trans, identificada apenas como Sofia, foi assassinada com cinco tiros em um bar localizado na rodovia Magalhães Barata, no bairro Liberdade, em Altamira, sudoeste do Pará. O crime ocorreu na noite de terça-feira (9). Os suspeitos, dois homens que estariam em uma motocicleta, permanecem foragidos. A motivação do homicídio está sob investigação da Polícia Civil.

De acordo com informações da polícia repassadas ao portal Confirma Notícia, os assassinos estariam em um veículo vermelho e teriam chegado ao estabelecimento procurando pela vítima, que se encontrava na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) para tratar de um ferimento.​

Ainda conforme a polícia, depois, a mulher retornou ao bar. Os suspeitos também voltaram ao local e executaram o crime. Testemunhas relataram às autoridades policiais que o ocupante da garupa da motocicleta desceu e efetuou os disparos. A vítima foi alvejada nas costas e cabeça.

A Polícia Científica foi acionada para fazer a análise e remoção do cadáver. Os peritos constataram que a mulher foi morta com cinco tiros. O exame de necropsia, realizado no Instituto Médico Legal (IML), vai determinar a causa da morte.

O caso segue sob investigação da Polícia Civil. Testemunhas e familiares da vítima deverão prestar depoimento para auxiliar na identificação e localização dos suspeitos. Imagens de câmeras de segurança das proximidades do ocorrido também poderão ser analisadas pelas autoridades policiais para elucidar o assassinato.

Até a publicação desta matéria, a polícia não forneceu detalhes acerca do homicídio. Portanto, não há confirmação se a mulher tinha antecedentes criminais e/ou se estava sendo ameaçada de morte. "A Polícia Civil informa que equipes da Seccional de Altamira trabalham para identificar e localizar os envolvidos no crime. Perícias foram solicitadas para auxiliar as investigações e testemunhas estão sendo ouvidas", informou a PC.

Informações que ajudem a polícia devem ser repassadas ao Disque-Denúncia (181). A ligação é gratuita, com anonimato garantido.