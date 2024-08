Ex-atleta olímpica é encontrada morta em apartamento em Las Vegas

Na última sexta-feira (16), uma ciclista venezuelana, identificada como Daniela Larreal Chirinos, de 50 anos, foi encontrada morta em seu apartamento em Las Vegas, nos Estados Unidos, após não comparecer ao trabalho. De acordo com a imprensa local, acredita-se que Daniela estava morta desde 11 de agosto e supostamente teria se engasgado com comida. A ex-atleta participou dos Jogos Olímpicos de Barcelona 1992, Atlanta 1996, Sydney 2000, Atenas 2004 e Londres 2012.

A autópsia realizada encontrou restos de comida sólida em sua traqueia, sugerindo que ela havia morrido sufocada. Contudo, a causa ainda não foi oficialmente confirmada pelas autoridades. No dia 12 de agosto, os colegas de trabalho do hotel em que Daniela trabalhava estranharam o sumiço da ex-atleta e entraram em contato com a polícia para relatar o desaparecimento.

A ex-atleta conquistou uma medalha de prata nos Jogos Centro-Americanos de 1990 em Tegucigalpa, Honduras, duas pratas nos Jogos Pan-Americanos de 2003, em Santo Domingo, República Dominicana e outros três ouros e uma prata nos Jogos Centro-Americanos e do Caribe de 2002, em San Salvador, El Salvador.

Além disso, Daniela era uma forte opositora à ditadura de Nicolás Maduro na Venezuela. E chegou a receber ameaças de morte por seu posicionamento político. Por isso, decidiu viver nos Estados Unidos, onde treinava e trabalhava em um hotel.

*(Pedro Garcia, estagiário de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)