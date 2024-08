Ciclista morre após ser atingida por moto na avenida João Paulo II, em Ananindeua

Maria Sirleia Rodrigues Brasil morreu após ser atingida por uma motocicleta na noite de quinta-feira (15/8), na avenida João Paulo II, no bairro Guanabara, em Ananindeua, na Grande Belém. A vítima, bastante conhecida em grupos de pedal, estava em uma bicicleta na hora do acidente. Conforme o relato de colegas de Sirleia, a batida foi tão forte que chegou a quebrar o quadro da bike em que ela estava. A Polícia Civil vai investigar o caso.

O condutor da moto, José Manoel Silva Barros, ainda segundo pessoas próximas à ciclista, quebrou a perna durante o acidente e precisou ser atendido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Ele foi levado consciente para um hospital particular da capital. O estado de saúde atualizado do motociclista é desconhecido.

Ainda no local do sinistro, a equipe de socorristas do Samu tentou reanimar Sirleia, mas ela não resistiu. No Facebook, o perfil “Bike Belém” lamentou a morte da ciclista. “(...) Que Deus conforte familiares e amigos em um momento tão difícil como esse de despedida inesperada. Nossos mais profundos sentimentos”, diz parte da publicação.