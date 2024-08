ciclista morre após ser atingido por ônibus em canaã dos carajás

Laerco Quaresma Correa morreu após ser atingido por ônibus de uma empresa do ramo de construção civil enquanto andava de bicicleta na Avenida dos Pioneiros, em Canaã dos Carajás, no sudeste do Pará. A vítima iria completar 57 anos nesta quinta-feira (1º/8), mesma data em que ocorreu o sinistro de trânsito. Ainda não há detalhes das circunstâncias do acidente.

VEJA MAIS

O caso ocorreu por volta das 7h20. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado para o acidente e constatou a morte de Laerco. Com isso, o 23º Batalhão de Polícia Militar (23º BPM), depois de ser informado sobre o que tinha ocorrido e se dirigir até o endereço, preservou o local do acidente e comunicou as demais autoridades, incluindo a Polícia Civil.

De acordo com a PM, o motorista, apesar de já ter sido identificado, não estava na área do acidente e o paradeiro dele é desconhecido até o momento. A redação integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da PC e aguarda retorno.