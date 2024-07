Jovem morre em acidente com moto na madrugada desta segunda-feira (29), em Belém

Uma jovem de 19 ano morreu na madrugada desta segunda-feira, 29, em Belém. Ela foi vítima de um acidente de trânsito, registrado na rodovia Augusto Montenegro, no perímetro do bairro Parque Guajará.

De acordo com informações iniciais do Centro Integrado de Operações (Ciop), a vítima foi identificada como Jullyana Samara Farias de Oliveira. Ela estava em uma motocicleta com uma outra mulher, que não teve a identidade divulgada. Elas colidiram com um carro. O condutor do carro fugiu do local sem prestar socorro.

VEJA MAIS

Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu -192) prestou socorro às vítimas. A mulher que estava com Jullyana sobreviveu e foi encaminhado para o Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE). Jullyana, porém, não resistiu aos ferimentos e morreu no local do acidente.

Em nota, a Polícia Civil informa que o caso é investigado pela delegacia do Tenoné.