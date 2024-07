Polícia investiga suposta tentativa de sequestro em Alter do Chão, em Santarém

Um possível caso de sequestro foi registrado pela Polícia Militar em Santarém, no oeste do Pará. O caso ocorreu na noite de sábado (27/07), quando um casal relatou ter sido ameaçado por um homem armado que havia entrado no veículo em que estavam para cometer um assalto, na região de Alter do Chão, há cerca de 37 km da zona urbana do município.

A denúncia sobre o caso gerou uma grande ação policial. Conforme as informações iniciais, tudo iniciou quando o veículo pertencente ao casal teria colidido com outros carros e causado vários danos materiais. Além disso, o casal transportava um jet ski em uma carrocinha presa ao veículo e o equipamento se soltou durante a fuga. O automóvel só foi interceptado na BR-163, em frente ao posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF). Quando o casal foi abordado, comunicou que tudo havia ocorrido pois estavam sendo mantidos reféns. No entanto, não havia mais ninguém no carro além do casal.

As vítimas informaram que o suposto assaltante teria pulado do carro em movimento, quando o veículo subia a serra. O caso foi apresentado na 16ª Seccional de Polícia Civil e está sendo investigado.